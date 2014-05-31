Олександр Усик нокаутував Росіянина

В Одесі завершився вечір професійного боксу промоутерської компанії братів Кличків К2, у центральному поєдинку якого українець Олександр Усик здолав аргентинця Сезара Давида Кренса на прізвисько "Росіянин".

Аргентинець за своїми параметрами виявився схожим з українським чемпіоном - високорослий і всього на півтора кілограма важче Усика. І, маючи схожі габарити, в перших раундах бою суперники придивлялися один до одного намацуючи слабкі сторони.

Втім, "розвідка боєм" тривала недовго. Вже наприкінці третього раунду Усик завдав серію ударів супернику, відправивши його в нокдаун. Після цього перевагою повністю заволодів українець.

У четвертому раунді Усик продовжив побиття суперника, а за 40 секунд до кінця раунду завдав удар від якого Кренс вже не зміг оговтатися. Його секунданти були змушені викинути на ринг рушник.

Таким чином, Усик здобув четверту перемогу в своїй професійній кар'єрі.

У ще одному центральному бою вечора українець Олександр Спірко швидко нокаутував угорського боксера Дьюло Вайду, зупинивши його в першому раунді й ставши володарем титулу Інтернаціонального чемпиону WBO в першій середній вазі.