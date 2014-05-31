Українець Кононенко виграв другу гонку київської RACE HORIZON PARK

Як і напередодні, участь у змаганнях взяли 20 професійних команд, з 9 країн Європи, а також українські гонщики. Іноземні команди представляли Wibatech Fuji Zory (Польща), ССN Metalac (Сербія), Sp Tableware Pro Cycling Team (Греція), Team Vorarlberg (Австрія), Georgian National Team (Грузія), Bike Aid - Ride for Help (Німеччина), BDC-Marcpol Team (Польща), Amore&Vita (Україна Італія), Moldavian National Team (Молдова), Vassil Levski (Болгарія). Українські команди - ISD Continental Cycling Team, «Промінь», Київ-Регіон, Ukrainian National Team, KOLSS CYCLING TEAM, Дніпропетровський регіон, KREMENCHUK, Миколаїв, Атлет-Одеса, Донецький регіон.

Сьогодні в гонці стартували 109 спортсменів, а до фінішу доїхали трохи більше 30. Дощ, слизька бруківка дуже багатьом у цей день були не по нозі. Перемогу знову святкував гонщик української команди Kolss. Друге місце сьогодні зайняв Лешек Плучински (Польща, BDC Marcpol), а третє - Олександр Квачук (Україна, Kolss Cycling Team).

Після фінішу Кононенко зазначив: «Дякую всім за організацію цієї гонки. Величезне спасибі і спонсорам і організаторам. Дуже приємно, що сьогоднішній старт відбувся, незважаючи на всі проблеми. Для нашої команди все пройшло на вищому рівні. Перемога і третє місце - відмінний результат. Спочатку у нас було два плану на сьогодні: або Андрій Кулик переможе в спринті, або я у разі тяжкої і селективної гонки. Вважаю, нам дуже добре вдалося розібратися у ситуації».

Як і напередодні, згідно з регламентом Міжнародної федерації велоспорту (UCI) переможець змагань сьогодні отримав 40 балів до рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, в гонці Race Horizon Park перемогу здобув українець Віталій Буц з команди KOLSS CYCLING TEAM, друге місце за поляком Блажей Яничеком з BDC - Marcpol Team, бронза у голландця Рейнира Хонига з австрійської команди Team Vorarlberg.