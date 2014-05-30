Віталій Буц став переможцем першого дня київської велогонки

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перемогу Буц вирвав спуртом на фінішній прямій.

Іноземні спортсмени з 10 країн Європи, а також 10 українських команд вийшли на старт дистанції загальною протяжністю 151 км. Маршрут траси традиційно пройшов по колу: пр. Голосіївський-вул. Голосіївська-пр. Науки-вул. Блакитного-вул. Героїв оборони. Всього гонщики проїхали 18 кіл по 8,42 км.

Слідом за Буцем фінішну риску перетнули Блажей Яничек (BDC - Marcpol Team, команда Польщі) і Рейнір Хоніг (Team Vorarlberg, команда Австрії).

Відповідно до Регламенту Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) Буц набрав в індивідуальний рейтинг UCI 40 очок.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році в рамках Race Horizon Park відбудуться відразу три професійні гонки, де можна заробити очки в рейтинг і істотно поліпшити своє становище. Ще дві гонки відбудуться 31 травня та 1 червня.