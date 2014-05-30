Українська команда плавців «Енергетичний стандарт» візьме участь у матчевій зустрічі в Москві

Спільно з російською командою наші плавці змагатимуться у відкритій міжнародній матчевій зустрічі, повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

У складі російсько-української команди з боку України виступатимуть рекордсмен України серед юнаків Дмитро Прожога та Андрій Хлопцов, багаторазові чемпіони України Михайло Романчук, Маргарита Смірнова, Марина Колеснікова, Андрій Стрюков, Орина Якуба, Микола Абрамов, Тетяна Кудако, Євген Мамін, Владислав Перепилиця, Валерія Тімченко, Юлія Стаднік, Еліна Мясоєдова, Олександр Мороз, Кирило Гаращенко, Сергій Шевцов та Анастасія Ульянова.

«На змаганнях у Москві українська команда змагатиметься з найсильнішими спортсменами Європи - збірними командами Угорщини, Італії, Росії та Іспанії. І хоча члени нашої команди – діти молодшого спортивного віку, готувалися до цих змагань вони дуже відповідально», - відзначив тренер Андрій Хлопцов.

Відкрита міжнародна матчева зустріч "Енергетичний стандарт-2014" проходитиме 31 травня - 1 червня у московському басейні «Олімпійський».