Олександр Усик опинився на півтора кілограми легше суперника перед боєм в Одесі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К2.

Всі учасники майбутнього турніру без проблем з першої спроби уклалися в відведені рамки. Вага Олександра Усика склала 91 кг, а вага Сезара Давіда Кренса - 92,6 кг.

Різниця у вазі учасників ще одного центрального бою вечора в легкій вазі склала також півтора кілограма, але тут вже українець виявився важчим. Вага Олександра Спірко - 69, 85 кг, а вага Дьюли Вайди - 68,35 кг.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в одеському Палаці спорту пройде вечір боксу "K2 Promotions". В рамках турніру Олімпійський чемпіон Лондона-2012, боксер "K2 Promotions" Олександр Усик зустрінеться в рингу з аргентинецем Сезаром Давідом Кренсом на прізвисько "El Ruso" (Росіянин). У цей же вечір Олександр Спірко проведе поєдинок за титул WBO International в молодшій середній вазі проти угорця Дьюли Вайди.