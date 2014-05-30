Олександр Усик опинився на півтора кілограми легше суперника перед боєм в Одесі
Сьогодні в Одесі відбулася офіційна процедура зважування учасників боксерського турніру "K2 Promotions", за результатами якого український боксер Олександр Усик опинився на 1,6 кг легше свого суперника Сезара Давіда Кренса.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі К2.
Всі учасники майбутнього турніру без проблем з першої спроби уклалися в відведені рамки. Вага Олександра Усика склала 91 кг, а вага Сезара Давіда Кренса - 92,6 кг.
Різниця у вазі учасників ще одного центрального бою вечора в легкій вазі склала також півтора кілограма, але тут вже українець виявився важчим. Вага Олександра Спірко - 69, 85 кг, а вага Дьюли Вайди - 68,35 кг.
Як повідомляв УНІАН, 31 травня в одеському Палаці спорту пройде вечір боксу "K2 Promotions". В рамках турніру Олімпійський чемпіон Лондона-2012, боксер "K2 Promotions" Олександр Усик зустрінеться в рингу з аргентинецем Сезаром Давідом Кренсом на прізвисько "El Ruso" (Росіянин). У цей же вечір Олександр Спірко проведе поєдинок за титул WBO International в молодшій середній вазі проти угорця Дьюли Вайди.