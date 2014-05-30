Норвезьким уболівальникам заборонили проносити на трибуни ЛГБТ-символіку на матч з Росією

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bergens Tidende.

Раніше група норвезьких гей-активістів заявила про намір принести на трибуни стадіону «Уллевол» в Осло прапори на захист секс-меншин. Організатори акції розраховували показати, що футбол - гра для всіх, а сам захід ніяк не пов'язан з політикою.

Однак Норвезький футбольний союз виступив проти цієї ініціативи і звернувся до місцевої поліції для прийняття відповідних заходів. У результаті органи правопорядку дозволили проносити на матч тільки норвезькі і російські прапори.

Товариська зустріч між командами Норвегії і Росії пройде 31 травня в Осло.

Збірна Росії готується до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 12 червня по 13 липня в Бразилії.