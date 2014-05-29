Юніорська збірна України з футболу обіграла англійців і вийшла у фінал Євро-2014
Юніорська збірна України з футболу (вік гравців до 19 років) обіграла у вирішальному матчі еліт-раунду відбіркового турніру чемпіонату Європи-2014 команду Англії з рахунком 1:0 і увійшла у вісімку найсильніших команд континету - фінальний турнір.
Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA).
Вирішальний матч, в якому українцям потрібна була тільки перемога, проходив у впертій боротьбі, де команди діяли явно обережно, намагаючись не пропустити гол у власні ворота. Наприкінці ж, коли українцям необхідно було будь-що забивати гол, команда пішла на штурм воріт суперника. І на 5-й доданій арбітром хвилині (95-й хвилині зустрічі) гравець донецького "Шахтаря" Едуард Соболь забив гол - 1:0.
Таким чином, за підсумками міні-турніру чотирьох збірних, що проходив в Англії, українці набрали 7 очок, випередивши господарів поля на 1 бал і позбавивши їх шансів на потрапляння у фінальний турнір.
Згідно з регламентом змагань, сім переможців груп еліт-раунду приєднуються до фінальної стадії до господарів чемпіонату збірної Угорщини.
Чемпіонат Європи-2014 пройде в Угорщині з 19 по 31 липня.