Юніорська збірна України з футболу обіграла англійців і вийшла у фінал Євро-2014

Про це повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA).

Вирішальний матч, в якому українцям потрібна була тільки перемога, проходив у впертій боротьбі, де команди діяли явно обережно, намагаючись не пропустити гол у власні ворота. Наприкінці ж, коли українцям необхідно було будь-що забивати гол, команда пішла на штурм воріт суперника. І на 5-й доданій арбітром хвилині (95-й хвилині зустрічі) гравець донецького "Шахтаря" Едуард Соболь забив гол - 1:0.

Таким чином, за підсумками міні-турніру чотирьох збірних, що проходив в Англії, українці набрали 7 очок, випередивши господарів поля на 1 бал і позбавивши їх шансів на потрапляння у фінальний турнір.

Згідно з регламентом змагань, сім переможців груп еліт-раунду приєднуються до фінальної стадії до господарів чемпіонату збірної Угорщини.

Чемпіонат Європи-2014 пройде в Угорщині з 19 по 31 липня.