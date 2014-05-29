Adidas представив офіційний м'яч фінального матчу Чемпіонату світу з футболу-2014

Ще в грудні минулого року був представлений м'яч, яким будуть гратися інші матчі чемпіонату світу, а сьогодні той, яким буде зіграний фінал, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA).

М'яч brazuca Final Rio розфарбований чорними, а також жовтими і зеленими лініями, колір головного трофею турніру. Він проходив ретельні випробування, які тривали два з половиною роки. В них взяли участь більше 600 найкращих футболістів світу, 30 команд в 10 країнах на трьох континентах. Ці м'ячі пройшли найбільшу кількість тестів за всю історію компанії.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу 2014 року відбудеться в Бразилії з 12 червня по 13 липня.