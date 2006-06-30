Матч Україна-Італія транслюватиметься на Майдані

Як виняток керівництво Києва дозволило сьогодні трансляцію на Майдані Незалежності матчу Україна-Італія в чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу, повідомив журналістам Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, рішення було ухвалено сьогодні на екстреній нараді в мерії, в якій взяли участь заступники мера міста, керівники районних адміністрацій і відповідних управлінь КМДА.

Як відомо, відповідно до рішення Київради, після 22.00 проводити масові заходи в центрі міста заборонено (матч починається о 22.00 за київським часом - УНІАН).

На запитання журналістів, чи не планував сам мер поїхати у Німеччину на гру української збірної з футболу, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що повинен «займатися господарством міста», і це для нього найголовніше.

Мер признався також, що вчора подзвонив тренеру національної збірної Олегу БЛОХІНУ і сказав, що він - «видатна особистість, герой і патріот».

«З перемогою нашої команди зросла інвестиційна активність України, її краще тепер узнали», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він сказав, що сьогодні спостерігатиме за грою і вболіватиме за те, щоб українська збірна виграла. Для цього, на думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, є можливості, тому що «Бог на стороні України і команди, яка її представляє».