Яценюк запросив президента ФІБА-Європа Деміреля обговорити підготовку до Євробаскета-2015

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, Тургая Деміреля було обрано президентом ФІБА Європа 17 травня.

Тоді ж президента Федерації баскетболу України Олександра Волкова було обрано до складу Ради ФІБА-Європа.

На тому засіданні Ради ФІБА Європа під час своєї доповіді Олександру Волкову вдалося переконати членів Ради не ухвалювати рішення щодо ЄвроБаскету 2015. Рішення стосовно долі ЄвроБаскету 2015 буде ухвалено на засіданні Ради ФІБА Європа 13 червня її новообраним складом.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право провести Чемпіонат Європи-2015 з баскетболу серед чоловічих команд в грудні 2011 року.

Навесні 2014 року у функціонерів ФІБА-Європи виникли побоювання щодо безпеки організації та проведення Євробаскету в Україні. Питання неодноразово обговорювалось Радою ФІБА-Європи, проте остаточне рішення щодо місця проведення змагань не змінилося.