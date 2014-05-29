Олімпійська чемпіонка Наталія Довгодько очолила команду веслувальників на чемпіонат Європи

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Наша збірна буде представлена 40 спортсменами і 10 екіпажами, серед яких і Олімпійська чемпіонка у четвірці парній Довгодько.

До складу української команди увійшли: Наталія Довгодько (1х одиночка), Сергій Гуменний (1х одиночка), Ігор Хмара (2х двійка парна легкої ваги), Станіслав Ковальов (2х двійка парна легкої ваги), Іван Футрік (2х двійка парна), Юрій Іванов (2х двійка парна), Іван Довгодько (4х четвірка парна), Олександр Надтока (4х четвірка парна), Дмитро Міхай (4х четвірка парна), Артем Морозов (4х четвірка парна), Антон Холязніков (4-четвірка розпашна без стернового), Іван Тимко (4-четвірка розпашна без стернового), Сергій Белоущенко (4-четвірка розпашна без стернового), Сергій Базилєв (4-четвірка розпашна без стернового), Анна Концева (4х-четвірка парна), Світлана Новиченко (4х-четвірка парна), Діана Димченко (4х-четвірка парна), Олена Буряк (4х-четвірка парна), Леся Герасимчук (8+ вісімка), Вікторія Колтунова (8+ вісімка), Наталія Ковальова (8+ вісімка), Анна Кравченко (8+ вісімка), Любов Сташко (8+ вісімка), Євгенія Німченко (8+ вісімка), Дарина Верхогляд (8+ вісімка), Ганна Гайдукова (8+ вісімка), Сергій Сичов (4-л/в четвірка розпашна легкої ваги), Єгор Замана (4-л/в четвірка розпашна легкої ваги), Олександр Сердюк (4-л/в четвірка розпашна легкої ваги), Валерій Чикиринда (4-л/в четвірка розпашна легкої ваги), Віктор Гребенніков (8+ вісімка), Володимир Павловський (8+ вісімка), Артем Мороз (8+ вісімка), Андрій Шпак (8+ вісімка), Валентин Клецький (8+ вісімка), Андрій Приведа (8+ вісімка), Сергій Чиканов (8+ вісімка), Сергій Гринь (8+ вісімка), Олександр Коновалюк (8+ вісімка).

Чемпіонат Європи з академічного веслування відбуватиметься з 30 травня по 1 червня в столиці Сербії – Белграді.

За нагороди першості змагатимуться команди з 36 країн.