Український футбольний арбітр отримав призначення на відбірковий матч молодіжного Євро-2015

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

37-річний арбітр ФІФА працюватиме на матчі восьмої кваліфікаційної групи Євро-2015 U-21 між молодіжними збірними Азербайджану та Норвегії, який відбудеться 1-го червня у місті Баку (Азербайджан) о 20:00 за місцевим часом.

Допомагатимуть Анатолію асистенти Олег Плужник та Сергій Беккер. Четвертий арбітр − Віталій Романов. Спостерігач арбітражу − Ерол Ерсой (Туреччина).

Зазначимо, що це не перше призначення українських арбітрів на відповідальні міжнародні матчі. Раніше стало відомо, що Ярослав Козик та Ігор Альохін отримали призначення на матчі еліт-раунду чемпіонату Європи 2014 року серед юнаків до 19-ти років, який проходять з 28-го травня по 2 червня у Португалії.