Оголошено склад збірної України на чемпіонат Європи з боксу серед жінок

Головний тренер жіночої збірної України з боксу Сергій Гордієнко оголосив склад команди на чемпіонат Європи.

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України. Збірну України на змаганнях представлятимуть 10 спортсменок. Склад команди виглядає таким чином: Наталія Князь (48 кг), Тетяна Коб (51 кг), Івана Крупеня (54 кг), Марина Мальована (57 кг), Юлія Циплакова (60 кг), Ніла Липська (64 кг), Олена Колесник (69 кг), Катерина Шамбір (75 кг), Лілія Дурнєва (81 кг) та Анастасія Чорноколенко (+81 кг). Чемпіонат Європи відбудеться з 31 травня по 7 червня в столиці Румунії – Бухаресті.

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