Колектив Палацу спорту підтримує ліквідацію концерну "Спортивні арени України"

Про це йдеться у заяві колективу, яка опублікована на офіційному сайті Палацу спорту.

"Концерн не виконав жодних функцій та покладених на нього статутних завдань", - цдеться у заяві.

Так, у пункті 18 Статуту зазначено, що Концерн утворений з метою підвищення конкурентоспроможності учасників і отримання прибутку, зокрема в результаті експлуатації та ефективного використання закріпленого за ним та учасниками державного майна, організації та проведення спортивних, культурно-масових і інших заходів, надання фізкультурно-оздоровчих послуг, створення умов громадянам для занять фізичною культурою і спортом, організацію інших форм діяльності для забезпечення розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Концерну та його учасників, забезпечення здійснення заходів щодо виконання державних програм, реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.

У пункті 19 Статуту зазначений предмет діяльності Концерну. Одним з основних завдань Концерну є розроблення, затвердження та реалізація в установленому порядку генеральних схем, стратегічних планів, техніко-економічних обґрунтувань розвитку, реконструкції, модернізації і технічного переобладнання майна Концерну та учасників.

Але жодних програм для забезпечення розвитку спорту Концерном розроблено не було.

Основними напрямами діяльності Концерну, відповідно до пункту 20 Статуту Концерну є: організація та проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів місцевого, національного та міжнародного рівня, проведення місцевих, національних, міжнародних спортивних змагань; розвиток фізичної культури та спорту, надання фізкультурно-оздоровчих та інших послуг; всебічне задоволення потреб громадян шляхом організації фізкультурно-оздоровчих, спортивних, культурно-масових та інших заходів; експлуатація та забезпечення технічної готовності споруд до проведення спортивно-масових та інших заходів; надання відповідно до законодавства в оренду державного майна.

Таким чином ми вважаємо, що Концерном не було реалізовано напрямків діяльності та не було досягнуто мети створення. Про даний факт свідчить відсутність будь-якої публічної інформації з цього приводу та результатів ефективної діяльності.

Колектив ДП «Палацу Спорту» хотів б підкреслити у своєму зверненні позиції, які було зазначено в заяві Міністерства молоді та спорту України, підтримати їх та засвідчити, що Держаний концерн «Спортивні Арени України»:

1. Дублює функції Міністерства молоді та спорту в управлінні державними підприємствами та самих підприємств (НСК «Олімпійський», ДП «Палац спорту», ДП «Арена Львів»);

2. Призводить до збитків, збільшення заборгованості на підприємствах та блокування їх рахунків;

3. Потребує значного фінансування за рахунок державних коштів на своє утримання.

Нагадаємо, що на засіданні 27 травня 2014 року Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства молоді та спорту ухвалив рішення про ліквідацію Державного концерну «Спортивні арени України».