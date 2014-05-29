Молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию із командою Хорватії

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Напередодні поєдинку проти команди Хорватії, головного конкурента в боротьбі за перше місце, ситуація в 5-й групі склалася таким чином, що лідером була збірна Хорватії, яка мала в своєму активі 15 очок після 6 матчів. Збірна України з 6-ма пунктами після 3 матчів розташовувалась на 3-му місці, проте, так само як і Хорватія, зазнала єдиної очкової втрати. Тож саме очне протистояння багато в чому мало стати вирішальним.

Розуміючи надважливий статус цього поєдинку, обидві команди без розвідки пішли вперед, і вже в перші хвилини створили на двох декілька небезпечних моментів. Після цього гра заспокоїлась, і команди почали діяти обережно. Найбільш реальну можливість змінити нулі на табло господарі поля мали на 39-й хвилині матчі, проте потужний удар Періци прийшовся в поперечину. Українці відповіли ударом новоспеченого «голеадора» Ордеця, який замикав простріл Болбата, проте воротар хорватів вдало зреагував на цей удар. На перерву команди пішли без забитих голів.

Другий тайм україно-хорватського протистояння видався більш видовищним. На початку другої половини ініціативу захопили гості, проте рахунок в цьому матчі відкрили саме господарі поля. На 52-ій хвилині гол до свого активу записав Ребіч. Проте, українці не розгубились і вже за 10 хвилин стараннями Маліновського відновили рівновагу − 1:1.

Тож, нічия, яка і надалі залишає українцям шанси на продовження боротьби за перепустку в плей-офф.

Ще два матчі найближчими днями команда проведе проти аутсайдера турніру команді Ліхтенштейну та збірної Латвії. В разі перемог у цих іграх українська команда вийде на друге місце в турнірній таблиці й випередить за кількістю очок команду Швейцарії. Від збірної Хорватіі відставання зберігатиметься на рівні 3 очок.