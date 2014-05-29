IBF збільшила гонорар Володимира Кличка на бій проти Кубрата Пулєва

Про це заявив менеджер Кличків Бернд Бенте, повідомляє gorodokboxing.com.

Зазвичай гонорар ділиться 75/25, але в цьому конкретному випадку організація пішла назустріч своєму чемпіону.

«Володимир дякує IBF, президента Дерріла Піплза, а також всю раду директорів за підтримку і зміну розділення гонорару на 80/20, і виявляє свою велику повагу. Володимир буде у 17-й раз захищати титул чемпіона IBF у наступному своєму поєдинку, будь-то Пулєв або Стіверн. Для нас це не має значення», - заявив Бенте.

Раніше, повідомлялося, що Кличко вважає за краще зустрітися в рингу з чемпіоном WBC Бермейном Стіверном, однак через розбіжності Стіверна зі своїм промоутером Доном Кінгом, а також його зобов'язання перед Деонтеєм Вайлдером, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC, цей бій буде складно організувати найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, наступний поєдинок Володимира Кличка заплановано на 6 вересня в Німеччині.