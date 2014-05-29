НОК України залучив від ЄОК ще 1,2 млн. грн. для українських олімпійців - Бубка

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НОК України.

«Основним завданням, яке ставить перед собою Національний олімпійський комітет України – максимальне сприяння вирішенню питань фінансування спорту. На це направлені ті кроки, які були вжиті НОКом та мною особисто протягом останнього часу», - зазначив Сергій Бубка.

Президент НОК підкреслив, що Національний олімпійський комітет не лише зберіг всі свої програми, які працюють вже багато років, але й збільшив обсяги фінансування для забезпечення участі національних збірних команд у тренувальних зборах та головних міжнародних змаганнях, зокрема й тих, які будуть відбірковими до перших в історії Європейських ігор, що відбудуться наступного року в Баку, залучивши завдяки своєму авторитету у спортивному світі додаткові значні кошти.

Напрями та порядок використання цих коштів визначаються спільно НОК України, Міністерством молоді та спорту України та олімпійськими федераціями, а процес надання допомоги є прозорим та відкритим.

Сергій Бубка також висловив слова глибокої вдячності від імені Олімпійської сім’ї України Європейським Олімпійським Комітетам та президенту ЄОК Патріку Хіккі. «Дуже приємно, що Європейські Олімпійські Комітети відгукнулися на наше звернення й надали нам таку підтримку. Ми часто обговорюємо з Патріком Хіккі ситуацію в нашій країні загалом і в спорті зокрема. Він неодноразово бував в Україні, чудово знає і високо цінує досягнення українського спорту. Вважаю, що ця допомога – яскрава демонстрація того, що Україна – важливий і повноцінний суб’єкт європейського олімпізму, якому ЄОК надає належної уваги», - відзначив Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, раніше НОК залучив 3,5 млн. гривень від Міжнародного олімпійського комітету.