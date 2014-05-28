Долгополов пояснив свій програш у Парижі травмою під час гри

Про це спортсмен написав у своєму Twitter.

"Прошу вибачення у своїх уболівальників. Дуже шкода, але в першому геймі четвертого сету я отримав травму. Дуже сподіваюся, що пошкодження не дуже серйозна, тому я зможу зіграти на турнірі Aegon Championships", - заявив спортсмен.

Нагадаємо, що українець поступився іспанцеві Марселю Гранольерсу- 6:1, 6:3, 3:6, 0:6, 2:6.

Після цієї поразки представництво України в Парижі зкоротилося до мінімуму. З шести представників у турнірній сітці залишилася лише одна Еліна Світоліна. Крім Долгополова в перших двох колах турніру з боротьби вибули Марина Заневська, Юлія Бейгельзімер, Людмила Кіченок і Сергій Стаховський.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу - другий турнір року з серії «Великого шолома» - проходить у Парижі з 25 травня по 8 червня.