Легкоатлети збірної України з Криму виступлять у чемпіонаті Росії

Про це повідомила прес-служба Міністерства спорту РК.

У метанні списа за медалі поборються вихованці ялтинської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики, заслужений майстер спорту, чемпіонка Європи Віра Ребрик, майстра спорту Рустем Дремджи і Марія Остапчук, а також кандидат у майстри спорту Борис Маркін.

Учасниця чемпіонату Європи з кросу, майстер спорту Ганна Дункан стартує на дистанції 5000 метрів, а переможець Всесвітньої універсіади в Казані в складі естафетної команди України Руслан Перестюк буде змагатися на спринтерській дистанції 100 метрів.

У сектор для метання молоту вийде фіналіст ХХХ літніх Олімпійських ігор у Лондоні (4 місце), майстер спорту міжнародного класу Олексій Сокирський.

Чемпіонат Росії відбудеться 29-30 травня в Адлері.