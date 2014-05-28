Легкоатлети збірної України з Криму виступлять у чемпіонаті Росії
Кримські спортсмени, які раніше виступали в складі збірної України візьмуть участь у командному чемпіонаті Росії з легкої атлетики.
Про це повідомила прес-служба Міністерства спорту РК.
У метанні списа за медалі поборються вихованці ялтинської спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з легкої атлетики, заслужений майстер спорту, чемпіонка Європи Віра Ребрик, майстра спорту Рустем Дремджи і Марія Остапчук, а також кандидат у майстри спорту Борис Маркін.
Учасниця чемпіонату Європи з кросу, майстер спорту Ганна Дункан стартує на дистанції 5000 метрів, а переможець Всесвітньої універсіади в Казані в складі естафетної команди України Руслан Перестюк буде змагатися на спринтерській дистанції 100 метрів.
У сектор для метання молоту вийде фіналіст ХХХ літніх Олімпійських ігор у Лондоні (4 місце), майстер спорту міжнародного класу Олексій Сокирський.
Чемпіонат Росії відбудеться 29-30 травня в Адлері.