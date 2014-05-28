Серена Уільямс програла вже у другому колі Відкритого чемпіонату Франції

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Уільямс сенсаційно програла Гарбін Мугурузе, що займає рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) 35-е місце. Всього за 1 годину 4 хвилини іспанка перемогла з рахунком 6:2, 6:2.

Уільямс виграла один гейм на прийомі і програла п'ять на своїй подачі. На її рахунку три ейси і п'ять подвійних помилок. Мугуруза два рази подала навиліт і тричі помилився на подачі. За рахунок активних дій Уільямс виграла 8 розіграшів при 29 невимушених помилках, у словачки - 12/18 відповідно.

У третьому колі суперницею Мугурузи буде Анна-Кароліна Шмідлова зі Словаччини, яка, в свою чергу, обіграла сестру Серени - Вінус Вільямс.

Як повідомляв УНІАН, у рамках перших двох раундів турніру з боротьби вибули вже 5 з 6 представників України, як в чоловічому, так і жіночому одиночному розрядах.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу - другий турнір року з серії "Великого шолома" - проходить у Парижі з 25 травня по 8 червня.