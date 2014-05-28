Долгополов програв у другому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Киянин, що входить в 20-ку найсильніших гравців світового рейтингу, вдало розпочав матч, але потім суперник, що знаходиться на 39-му місці в рейтингу зумів переломити хід гри - 6:1, 6:3, 3:6, 0:6, 2:6.

Ще до початку турніру фахівці відзначали, що Долгополов вельми невпевнено виступає на кортах з ґрунтовим покриттям, де йде повільна гра, воліючи швидкісний теніс на харді або кортах з синтетичним покриттям (в залі). У той же час, представники південноєвропейської школи тенісу (Іспанія, Франція, Португалія) відомі своїми успіхами як раз на кортах з повільним покриттям. Саме з таким суперником сьогодні довелося зіткнутися українцю. І якщо перші дві партії він зумів виграти на класі, то потім Граннольєрс зумів нав'язати супернику свою гру, з довгими розіграшами м'яча на задній лінії, проти чого Долгополов виявився безсилим.

Таким чином, у турнірній сітці Відкритого чемпіонату Франції залишилася одна українка Еліна Світоліна. Свій матч другого кола змагань вона проведе в четвер, 29 травня.

Спочатку в змаганнях брали участь 6 представників України. Крім Долгополова раніше з боротьби вибули Сергій Стаховський, Марина Заневська, Юлія Бейгельзімер і Надія Кіченок.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу - другий турнір року з серії "Великого шолома" - проходить у Парижі з 25 травня по 8 червня.