Каха Каладзе подався у банкіри

Грузинський захисник «Мілана» Каха Каладзе заснував власний банк, повідомила прес-служба Національного банку Грузії. Каладзе, який володіє 80% акцій нового комерційного банку «Прогресбанк» у Грузії, вже одержав ліцензію на оперування.

Партнером Каладзе по бізнесу буде британська фінансова група, але називати її футболіст поки не хоче і чекає офіційної презентації нового банку, яка орієнтовно пройде влітку 2008 року, відзначає Совспорт.

Каха Каладзе вже володіє готелем «Колхеті» в місті Кобулеті, яку придбав з аукціону за п`ять мільйонів доларів; тоталізатором «Максимум» в Тбілісі. Крім того, він найближчим часом планує випустити в Грузії відомий в Європі чоловічий журнал «Макс» грузинською мовою. До грузинської версії журналу в світ вийде «Макс» українською мовою, яким також володіє Каладзе.