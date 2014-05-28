Молодіжна збірна України з футболу проведе три матчі відбіркового турніру Євро-2015

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Для підготовки до цих матчів тренер команди Сергій Ковалець викликав 25 футболістів.

Склад молодіжної збірної виглядає таким чином: воротарі - Артур Денчук («Суми», Суми), Максим Коваль («Динамо» Київ), Олександр Ткаченко («Ворскла» Полтава); захисники - Сергій Мякушко, Антон Братков (обидва - «Динамо» Київ), Олександр Насонов («Металург» Донецьк), Іван Ордець («Іллічівець» Маріуполь), Володимир Костевич («Карпати» Львів), Євген Неплях (ФК «Севастополь»), Віталій Приндета («Волинь» Луцьк), Максим Малишев («Зоря» Луганськ); півзахисники - Руслан Бабенко («Дніпро» Дніпропетровськ), Віталій Буяльский («Говерла», Ужгород), Андрій Цуріков, Владислав Калітвінцев (усі - «Динамо» Київ), Олександр Нойок («Металіст» Харків), Сергій Болбат («Металург» Донецьк), Олександр Караваєв (ФК «Севастополь»), Руслан Малиновський («Зоря» Луганськ), Редван Мемешев («Волинь» Луцьк), В’ячеслав Чурко («Іллічівець» Маріуполь); нападники - Пилип Будківський («Зоря» Луганськ), Андрій Тотовицький, Владислав Кулач (обидва - «Іллічівець» Маріуполь), Дмитро Юсов («Металург» Запоріжжя).

За графіком на підопічних Сергія Ковальця чекають три гри − спочатку два виїзди до Хорватії та Ліхтенштейну, що пройдуть 28-го травня та 4-го червня, а 8-го червня відбудеться домашня гра проти команди Латвії.

На даний момент українська команда в Групі 5 ділить 3-4 місця в турнірній таблиці зі збірною Латвії. Проте, у разі перемоги в усіх іграх, українці наздоженуть по кількості очок лідера групи - збірну Хорватії.

Саме гостьовим матчем з хорватами у Загребі сьогодні українці розпочинають серію ігор. Цей матч буде для команди найскладнішим. На старті відбіркового турніру, у вересні минулого року, збірна Хорватії виграла у Львові з рахунком 2:0. Тому на своєму полі суперника влаштує навіть нічия.

Згідно регламенту змагань вихід до наступної стадії відбору - плей-офф - гарантують собі лише переможці груп. Тому збірній України вкрай важливо перемогти саме у сьогоднішньому матчі в Загребі.