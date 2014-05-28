Ахметов виключає участь "Шахтаря" в Прем'єр-лізі без гарантій безпеки - помічник Луческу
14:01, 28 травня 2014Спорт
0
Асистент головного тренера донецького футбольного клубу "Шахтар" Мірчі Луческу Карло Ніколіні заявив, що участь команди у чемпіонаті України сезону 2014/15 знаходиться під питанням.
Рінат Ахметов може зняти свою команду з турніру сезону 2014/15
Про це він заявив в інтерв'ю італійській Brescia Oggi, повідомляє "Терикон".
"Повернення з відпустки намічено на 17 червня. Але це все в теорії, під сумнівом. Президент клубу Рінат Ахметов, кращий українець, якого я коли-небудь зустрічав, ясно сказав, що без умов для сталого та безпечного чемпіонату грати не будемо", - зазначив Нікколіні.
Раніше, сам Ахметов не піднімав питання можливої неучасті команди в Прем'єр-лізі. Більш того, він також запропонував Луческу підписати новий 3-річний контракт, хоча у румунського фахівця є діюча угода, розрахована до червня 2015 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter