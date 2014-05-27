Боксер Усик завершив спаринги перед боєм з аргентинцем Кренсом

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

"Виконали практично все, що запланували. Перші 10 днів я був в Буковелі. Після підготовки в Австрії перед боєм з Нсафоа ми з командою вирішили в цей раз потренуватися в наших горах. Рідна земля додає більше сил. Друга частина підготовки проходить у Києві. У минулу п'ятницю був останній спаринг. Зараз тренуюся один раз в день, набираюся сил", - зазначив Усик.

У свою чергу, тренер українського боксера Джеймс Алі Башир зазначив: "Ми провели хороший тренувальний збір, Олександр у відмінній формі. Олександр Усик - це майбутнє крузервейту. Ми готові боксувати з будь-яким суперником - буде це Кренс, Хук, або Ернандес, - не має значення. Щодо нинішнього суперника - він непоганий боксер, але Усик - найкращий боксер. Ми поважаємо всіх наших опонентів і розуміємо, що кожен бій - це крок на шляху до титулу Чемпіона світу. Це досвід, який нам потрібен зараз".

Як повідомляв УНІАН, олімпійський чемпіон Лондона-2012 Олександр Усик проведе своєї четвертий поєдинок на профірингу 31 травня в Одесі.