"Говерлі" зараховано технічну поразку за неявку на гру з "Севастополем"

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

"Внаслідок невиїзду «Говерли» на матч 30-го туру чемпіонату України із «Севастополем», який мав відбутись 17 травня 2014 року, ужгородській команді зараховано технічну поразку із рахунком 0:3, а клуб оштрафовано на 75 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Також КДК ФФУ відхилив вимоги тернопільської «Ниви» щодо скасування результату матчу 25-го туру чемпіонату першої ліги із «Титаном» та зарахування команді з Армянська технічної поразки. Поряд із цим, тернопільській «Ниві» зараховано технічну поразку із рахунком 0:3 та зобов’язано сплатити штраф у розмірі 5 тисяч гривень за самовільне залишення командою футбольного поля та відмову продовжувати матч 27-го туру чемпіонату першої ліги із харківським «Геліосом» (12 травня 2014 року). Крім того, виконуючого обов’язки головного тренера «Ниви» Б. Самардака, за вказівкою якого тернопільська команда залишила поле, оштрафовано на 5 тисяч гривень та відсторонено на два матчі.

По три матчі дискваліфікації отримали футболісти О. Мазух («Дніпро») та Мораєс («Металург» Донецьк), які здійснили однакові порушення - навмисний удар суперника рукою після зупинки гри. Інциденти мали місце 18 травня 2014 року під час матчу 30-го туру чемпіонату «Дніпро» - «Металург».

Три матчі пропустить футболіст команди «Енергія» (Нова Каховка) П. Гарібян, вилучений з поля за навмисний удар суперника, який не володів м’ячем, 16 травня 2014 року у матчі 34-го туру чемпіонату другої ліги із командою «Макіїввугілля».

За небезпечний напад на суперника, який володів м’ячем, з ризиком нанесення травми у матчі 34-го туру чемпіонату Другої ліги із білоцерківським «Арсенал-Київщиною» гравця команди «Карлівка» В. Демчука відсторонено на два матчі.