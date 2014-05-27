Українка Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Мартіч, що значно поступається Світоліной в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) відмовилася від продовження боротьби за рахунку 5:0 на користь українки.

Тенісистки провели на корті лише 24 хвилини. За цей час Еліна зробила три брейка і відіграла єдиний брейк-пойнт хорватки. Світоліна активно виграла 8 розіграшів і допустила одну подвійну і шість невимушених помилок. У пасиві Мартич три подвійні і 12 невимушених помилок.

Таким чином, у друге коло змагань вийшли два з шести представників України. Раніше перемоги в матчі першого кола у чоловічому одиночному розряді домігся Олександр Долгополов.

Ще три представника України - Марина Заневська, Юлія Бейгельзімер і Надія Кіченок вибули з боротьби вже на старті змагань.

Паралельно з матчем Світоліна - Мартич відбувалась гра чоловічого турніру Сергій Стаховський (Україна) - Деніс Істомін (Узбекистан), в якій українець поступився з рахунком 3:6, 4:6, 6:2, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить в Парижі з 25 травня по 8 червня.