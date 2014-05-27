Українка Людмила Кіченок програла у першому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав всього 59 хвилин. За цей час Кіченок не змогла реалізувати жодного з чотирьох брейк-пойнтів, а Еракович зробила чотири брейка. Українка двічі помилилася на подачі і жодного разу не подав навиліт, на рахунку її суперниці шість ейсів при одній подвійний помилці. За рахунок активних дій Кіченок виграла 13 розіграшів і допустила 25 невимушених помилок проти 21/11, відповідно, у новозеландки.

Таким чином, з боротьби на турнірі в Парижі вибули вже три представника України в одиночному розряді. Раніше в першому ж колі програли Марина Заневська та Юлія Бейгельзімер.

У свою чергу, Олександр Долгополов свій матч першого кола виграв. Сергій Стаховський і Еліна Світоліна свої стартові матчі проведуть пізніше у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить в Парижі з 25 травня по 8 червня.