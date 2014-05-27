Пожежа на арені "Донбасу" погіршить шанси клубу на участь у новому сезоні КХЛ

Про це заявив керуючий директор КХЛ Дмитро Курбатов, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ліга найближчим часом обов'язково отримає всю детальну інформацію про подію: чому це сталося, наскільки постраждала арена і можливі терміни її відновлення. Пожежа в самому палаці тільки посилює всю негативну ситуацію і створює додаткові проблеми. Зараз, я думаю, що вже говорити про те, що в разі стабілізації політичної ситуації в регіоні клуб буде грати свої матчі в Донецьку, не можна. Мені повідомили, що там пожежа сталася серйозна", - заявив Курбатов.

Як заявив один з керівників КХЛ, ситуація навколо донецького "Донбасу" обговорювалася в лізі не раз. "Вона досить складна, - підкреслив Курбатов. - Цей клуб є членом КХЛ, і підстав розглядати його в якомусь іншому статусі у нас немає. "Донбас" вчасно надіслав нам фінансові гарантії на наступний сезон і був досить активним на ринку гравців, продовжував контракти. Але при цьому всі розуміли, що у зв'язку з нестабільною політичною ситуацією в цьому регіоні планування там вже у вересні матчів - дуже ризикована справа. Ймовірність того, що до осені в Донецьку все стабілізується і там можуть проводитися хокейні ігри, присутня. Але багато що говорить за те, що у вересні там в хокей грати не можна".

Також Курбатов зазначив: "Ми вже розмовляли з менеджерами клубу, просили їх якимось чином визначитись. Гарантій політичної стабільності вони, звичайно, не дадуть, але розуміння того, де "Донбас" буде проводити свої домашні матчі в наступному сезоні в КХЛ має бути. Зараз у "Донбасу" великі проблеми з місцем проведення домашніх матчів, але клуб поки залишається членом ліги. Пожежа в самому палаці, повторюся, тільки погіршує ситуацію".

Раніше Президент КХЛ Олександр Медведєв заявив, що до початку червня ліга повинна визначитися з учасниками чемпіонату наступного сезону.

"Донбас" у регулярному чемпіонаті КХЛ сезону-2013/14 зайняв четверте місце в Західній конференції, а в плей-офф вибув з боротьби в 1/4 фіналу, поступившись за сумою матчів майбутньому фіналісту Кубка Гагаріна празькому "Леву" - 2:4.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок "Арена Дружба" , на якому проводить домашні матчі ХК "Донбас" була пограбована невідомими, а потім підпалена. Будівлі завдано значних збитків. Пізніше, президент ХК "Донбас" Борис Колесніков виступив із зверненням, в якому запевнив, що до початку нового сезону КХЛ арена буде повністю відновлена.