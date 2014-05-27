Стадіон "Шахтаря" закрили для відвідувачів

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Звертаємо увагу вболівальників, що з 27 травня припиняють свою роботу відділ «Музей і тури», Fan Café, а також Fan Shop і фітнес-центр Fresh, розташовані на «Донбас Арені», - йдеться в повідомленні.

Про відновлення роботи стадіону буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок в Донецьку було скоєно напад на "Арену Дружба", на якій свої матчі проводить єдиний представник України в Континентальній хокейній лізі "Донбас". Арена була розграбована а потім підпалена. Будівлі завдано значних збитків.