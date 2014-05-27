За підпал арени «Дружба» Колесніков порівнян бойовиків ДНР з "бандою сомалійських піратів"

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

"Як я і говорив тиждень тому, діячі ДНР - це справжня банда сомалійських піратів, яким немає місця в майбутньому Донбасу. У мене немає сумнівів, що всій цій злочиній структурі прийде кінець, і залишилося зовсім трохи для того, аби жителям Донбасу стало зрозуміло що і хто стоїть за їх мильними гаслами", - зазначив Колесніков.

Також він запевнив уболівальників в тому, що арена продовжить своє функціонування, а команда буде продовжувати грати в "Дружбі".

"Сьогодні о 18.00 інженери, архітектори і будівельники закінчать огляд пошкоджень на Арені "Дружба". У клубу є всі сили і можливості для того, щоб протягом дев'яноста днів, працюючи цілодобово, відновити арену. А юні хокеїсти і фігуристи зможуть приступити до занять 1 вересня. У технічному плані арена буде повністю відновлено до початку чемпіонату КХЛ", - зазначив президент клубу.

Також Колесніков від імені гравців та тренерів подякував керівникам і тренерам практично всіх клубів КХЛ та ВХЛ, які підтримали сьогодні ХК "Донбас".

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок Арена "Дружба" зазнала нападу невідомих, які пограбували фан-шоп ХК "Донбас", інші приміщення арени, а також підпалили будівлю. Рано вранці пожежу було ліквідовано. Будівлі завдано значних збитків.