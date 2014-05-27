Сергій Бубка отримав нову посаду в МОК

Про це УНІАН повідомили в НОК України.

Згідно з рішенням президента МОК Томаса Баха сформовано робочі групи, які допоможуть підготувати рекомендації та нове бачення.

Кожна група складатиметься з ключових зацікавлених сторін олімпійського руху, в тому числі членів МОК, спортсменів та представників міжнародних федерацій і національних олімпійських комітетів.

У рамках відкритого і всебічного процесу експерти запропонують нові ідеї та ініціативи, внесуть пропозиції, які згодом будуть розглянуті на Олімпійському саміті, презентовані Виконкому МОК та затверджені на позачерговій Сесії МОК в Монако.

Обговорення буде зосереджено на п’яти темах: унікальність Олімпійських ігор, спортсмени в самому центрі олімпійського руху, олімпізм в дії, роль Міжнародного Олімпійського Комітету, а також структура і організація МОК.

«Життя не стоїть на місці, тому завжди важливо рухатись вперед і удосконалюватись. Впевнений, що робочі групи напрацюють цікаві нові ідеї та пропозиції. Дуже приємно, що матиму можливість зробити свій внесок у подальший розвиток світового спорту та олімпізму, поділившись власним баченням та досвідом», - зазначив Сергій Бубка.

Позачергова Сесія МОК в Монако відбудеться 8-9 грудня 2014 року.