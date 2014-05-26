Мирон Маркевич очолив дніпропетровський ФК «Дніпро»

Про це повідомляє прес-служба дніпропетровського клубу.

«Контракт, розрахований на три роки, з ним буде підписаний в найближчі дні. Допомагати Мирону Богдановичу будуть Олександр Іванов, В'ячеслав Хруслов, тренер воротарів Валерій Городов і фахівець з фізпідготовки Павло Сіренко», - наголошується в повідомленні.

З призначенням тренера визначилися і плани «Дніпра» на міжсезоння. Команда збереться 17 червня і після медобстеження 20 червня вирушить на збір на Західну Україну. Другий етап підготовки пройде з 5 по 19 липня в Австрії.

Мирон Маркевич, насамперед відомий по своїй роботі в харківському «Металісті». Разом з цією командою тренер ставав срібним призером чемпіонату України 2012/13, а також бронзовим призером чемпіонату України 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12.

В 2010 році очолював національну збірну України.