Головний тренер збірної Італії з футболу продовжив контракт на два роки
18:07, 26 травня 2014Спорт
0
Головний тренер збірної Італії з футболу Чезаре Пранделлі продовжив контракт з національною федерацією футболу.
Чехаре Пранделлі буде керувати італійської збірної ще два роки / Reuters
Контракт з фахівцем був продовжений ще до початку Чемпіонату світу-2014, що говорить про виняткову ступень довіри до фахівця з боку керівництва федерації, повідомляє Football-italia.
Команда Пранделлі на Євро-2012 в Україні та Польщі стала другою, поступившись у фінальному матчі на київському НСК "Олімпійський" збірній Іспанії. А через рік "Скуадра адзурра" здобула бронзові медалі на Кубку Конфедерацій в Бразилії.
На чемпіонаті світу-2014, який відбудеться в Бразилії, збірна Італії в групі зіграє з Англією, Уругваєм і Коста-Рікою.
Таким чином, контракт Пранделлі тепер діє до червня 2016-го року. Деталі угоди, за традицією, не розголошуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter