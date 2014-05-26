Головний тренер збірної Італії з футболу продовжив контракт на два роки

Контракт з фахівцем був продовжений ще до початку Чемпіонату світу-2014, що говорить про виняткову ступень довіри до фахівця з боку керівництва федерації, повідомляє Football-italia.

Команда Пранделлі на Євро-2012 в Україні та Польщі стала другою, поступившись у фінальному матчі на київському НСК "Олімпійський" збірній Іспанії. А через рік "Скуадра адзурра" здобула бронзові медалі на Кубку Конфедерацій в Бразилії.

На чемпіонаті світу-2014, який відбудеться в Бразилії, збірна Італії в групі зіграє з Англією, Уругваєм і Коста-Рікою.

Таким чином, контракт Пранделлі тепер діє до червня 2016-го року. Деталі угоди, за традицією, не розголошуються.