Ющенко летить на матч Україна-Італія

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вирішив відвідати матч Національної збірної з футболу проти збірної Італії, що пройде сьогодні у Гамбургу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Під час такого визначального матчу Президент повинен бути зі своєю командою, від імені мільйонів вболівальників сказати нашим хлопцям, що вони вже зробили величезну роботу», - сказала В.ГЕРАЩЕНКО.

Вона також повідомила, що В.ЮЩЕНКО візьме з собою до Німеччини двох 12-річних хлопців з школи олімпійського резерву. «Президент переконаний, що ці хлопці є потенційними гравцями Національної збірної з футболу», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національна збірна України з футболу запросила Президента України на матч з Італією. В листі до глави держави, який підписали президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, головний тренер збірної Олег БЛОХІН та капітан команди Андрій ШЕВЧЕНКО, зокрема, йдеться, що особиста присутність Президента України на стадіоні під час цього принципового матчу додасть футболістам «наснаги та зміцнить віру у власні сили».