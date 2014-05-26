Українець Нікішин виграв етап Кубка світу з фехтування в Аргентині

Про це УНІАН повідомили в Національній федерації фехтування України.

За весь турнір тільки одному супернику - американському спортсменові Джиммі Муді - вдалося чинити гідний опір Богдану. З Муді Нікішин зустрівся в 1/8 фіналу й переміг американця з різницею всього в один укол, 8:7.

Однак, далі особливих труднощів у нашого спортсмена не виникало. У чвертьфіналі Нікішин обіграв корейця Пані Хо Сон (15:10), у півфіналі здобув перемогу над венесуэльцем Сільвіо Фернандесом (14:9) і у фіналі здобув золото в боротьбі з французом Гауті Грумьєрой (15:11).

У вісімку найсильніших даного турніру так само вдалося пройти Максиму Хворосту, який склав зброю у чвертьфіналі, поступившись Йоргу Фыдлеру з Німеччини (9:15).

За більш ніж десятирічну історію турніру це не перший випадок, коли українець піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. У 2010 році золоту нагороду «Jockey Club Argentino» виграв Дмитро Карюченко, а Максим Хворост і Анатолій Герей завоювали бронзові нагороди.

В командних змаганнях, які відбулися наступного дня після індивідуального турніру, збірна українських шпажистів у складі Богдана Нікішина, Максима Хвороста, Ігоря Рейзліна і Анатолія Герея виборола шосте місце.

В 1/8 фіналу українці перемогли збірну Ізраїлю (37:22), у чвертьфіналі поступилися Росії (23:25), далі виграли у Швейцарії (45:39) і в боротьбі за п'яте місце поступилися Кореї (42:45).

Як повідомляв УНІАН, Ольга Харлан у минулі вихідні також святкувала успіх на етапі Кубка світу в Пекіні (Китай).