Жіноча збірна України з волейболу потрапила в третій раунд відбору Євро-2015

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Українська команда за підсумками двоколового змагання в квартеті В набрала 10 очок, поступившись першим місцем збірній Польщі.

Українки обидва рази програли команді Польщі (2:3 і 0:3), поділили очки з командою Швейцарії (3:0 і 1:3) і двічі розгромили команду Латвії по 3:0.

Як виявилося, вирішальним стало очко, здобуте в першому матчі з Польщею через два виграних сету. Втім, і в очних протистояннях з основним конкурентом - командою Швейцарії - українки мали перевагу в одну партію.

У підсумковій таблиці у команди Польщі 17 очок, України - 10, Швейцарії - 9 та Латвії - 0.

Згідно з регламентом змагань збірна Польщі здобула пряму путівку на чемпіонат Європи, а українки, поряд з іншими командами, що зайняли в своїх групах друге місце, поборються за путівку на турнір в раунді плей-офф, який відбудеться через рік - в травні 2015-го.

У свою чергу, чоловіча збірна України за підсумками турніру в групі D зайняла 3-е місце і припинила боротьбу у змаганнях. Українці двічі програли команді Іспанії з рахунком 1:3, обмінялися перемогами з Чехією - 1:3 і 3:2, і двічі обіграли норвежців по 3:1.

Цього вистачило для того, щоб з 8-ма очками опинитися за межами двійки найсильніших. Груповий турнір виграла команда Чехії - 16 балів, другими фінішували іспанці - 12, а замкнули таблицю норвежці - 0 очок.