Ужгородські "Карпати" виграли чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

В матчі надпринципових суперниці команда з Ужгорода, перемогла з рахунком 22:20, втретє поспіль зберігши за собою титул чемпіона України.

Кращими гравцями вирішального матчу за рішеннями тренерів і капітанів команд стали - Ірина Стельмах з «Галичанки» та Дарина Кот з «Карпат».

Таким чином, «Галичанка» стала срібним призером першості, а бронзові нагороди Суперліги завоювала херсонська «Дніпрянка».

Як повідомляв УНІАН, раніше чемпіоном України серед чоловічих команд Суперліги став запорізький "Мотор".