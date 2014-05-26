Ужгородські "Карпати" виграли чемпіонат України з гандболу серед жіночих команд
14:19, 26 травня 2014Спорт
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В ігровому залі спортивної бази «Карпати-Арена» в Ужгороді відбувся вирішальний матч чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги сезону 2013/14, в якому місцеві «Карпати» обіграли «Галичанку» (Львів).
noc--ukr.org
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
В матчі надпринципових суперниці команда з Ужгорода, перемогла з рахунком 22:20, втретє поспіль зберігши за собою титул чемпіона України.
Кращими гравцями вирішального матчу за рішеннями тренерів і капітанів команд стали - Ірина Стельмах з «Галичанки» та Дарина Кот з «Карпат».
Таким чином, «Галичанка» стала срібним призером першості, а бронзові нагороди Суперліги завоювала херсонська «Дніпрянка».
Як повідомляв УНІАН, раніше чемпіоном України серед чоловічих команд Суперліги став запорізький "Мотор".
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