Українка Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Пекіні
13:14, 26 травня 2014Спорт
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Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування на шаблях, який завершився в Пекіні.
Ольга Харлан знову виграла в Пекіні / nffu.org.ua
Про це УНІАН повідомили в Національній федерації фехтування України.
На шляху до найвищої сходинки п'єдесталу пошани Харлан, яка в 2008-му році в Пекіні стала олімпійською чемпіонкою, перемогла по черзі Ейлін Гренч (Панама), Моніку Оксамит (США), Дагмару Возняк (США) і Джийон Кім (Південна Корея). А у фінальній дуелі українка взяла верх над китаянкою Шень Чень.
Бронзу розділили Джийон Кім і Шарлотта Лембах з Франції.
Етап Кубка світу проходив у Пекіні 23-25 травня.
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