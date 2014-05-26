Українка Харлан виграла етап Кубка світу з фехтування в Пекіні

Про це УНІАН повідомили в Національній федерації фехтування України.

На шляху до найвищої сходинки п'єдесталу пошани Харлан, яка в 2008-му році в Пекіні стала олімпійською чемпіонкою, перемогла по черзі Ейлін Гренч (Панама), Моніку Оксамит (США), Дагмару Возняк (США) і Джийон Кім (Південна Корея). А у фінальній дуелі українка взяла верх над китаянкою Шень Чень.

Бронзу розділили Джийон Кім і Шарлотта Лембах з Франції.

Етап Кубка світу проходив у Пекіні 23-25 травня.