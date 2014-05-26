Олег Верняєв став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Загалом збірна України завоювала 4 нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

За вдалий виступ на брусах Верняєв отримав найвищі бали – 15.966, чим забезпечив собі золоту медаль. Срібного призера росіянина Давида Белявського українець випередив на 0.400 бала.

В опорному стрибку українці вибороли дві медалі. Ігор Радівілов здобув «срібло», а той же Олег Верняєв став третім. Результат Радівілова – 15.050, у Верняєва – 14.916.

У командному заліку чоловіча збірна України стала бронзовим призером. Наші хлопці, а саме, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Максим Семянків, Андрій Сєнічкін та Володимир Окачев у сумі набрали 262.087 бала.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходив у Софії (Болгарія) з 20 по 25 травня.