Тренер італійців Марчелло Ліппі робить прогноз на гру

Декілька італійських футбольних клубів зацікавилися українським нападаючим Андрієм ВОРОНІНИМ і хотіли б його купити. Про це заявив напередодні матчу збірних Україна-Італія ¼ фіналу Чемпіонату світу тренер італійської команди Марчелло ЛІППІ в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина», опублікованому сьогодні.

Так, за його словами, збірна України – «прекрасна команда. Вона в чвертьфіналі, а це свідчить про її силу». «У складі окрім Андрія ШЕВЧЕНКА є багато дуже цікавих футболістів. Наприклад, Андрій ВОРОНІН. Знаю, що декілька італійських клубів зараз відпрацьовують варіанти з придбанням цього футболіста», додав тренер італійської збірної.

Крім того, у відповідь на зауваження журналіста про те, що А.ВОРОНІН не зможе грати в сьогоднішньому матчі, тренер розповів про кадрові проблеми своєї збірної: «Напередодні чвертьфіналу ми позбулися двох центральних захисників – Алессандро НЕСТА травмований, а його змінник Марко МАТЕРАЦЦІ дискваліфікований за видалення в грі з Австралією. Таким чином, я змушений у пару до Фабіо КАННАВАРО в центрі оборони ставити Андреа БАРЦАЛЬЇ, який зіграв лише один матч відбіркового циклу. Крім того, ушкодження дістав нападаючий Вінченцо ЯКІНТА».

Щодо того, в якій формі перебуває нападаючий Франческо ТОТТІ, тренер італійців відзначив: «У Франческо така ж проблема, як у збірній України у Андрія ШЕВЧЕНКА. Він довго не грав через травму. Але зараз він багато працює і вже перебуває в тонусі. Пенальті, який він реалізував на останній хвилині гри з австралійцями, додав йому упевненості».

Також М.ЛІППІ високо оцінив потенціал української збірної: «Перед чемпіонатом світу мої помічники, які відповідають за збір інформації про можливих суперників, попередили, що на цьому чемпіонаті є дві команди, які піднесуть сюрприз, - Україна і Гана. У грі із Швейцарією везіння було на боці України, але у цієї команди є твердість характеру, психологічна врівноваженість і відмінна фізична підготовка. У кожному матчі чемпіонату Україна грала по-різному. З іспанцями був відвертий провал, потім – великий успіх з Саудівською Аравією. Гра з Тунісом мені не дуже сподобалося, але там треба було перемагати, що українці і зробили, а з швейцарцями команда помітно додала. Причому не йшла в глуху оборону і, вважаю, перемогла заслужено».

Водночас, М.ЛІППІ запевняє, що сьогоднішня гра буде не схожа на товариський матч двох команд на початку червня перед ЧС: «Це був звичний товариський матч, у якому обидві команди діяли гранично обережно. У якийсь момент гра стала жорсткою, футболісти ризикували, йшли впритул. Я попросив своїх хлопців зменшити запал. Те саме зробив і Олег БЛОХІН. Нам не потрібні були травми перед чемпіонатом світу. Але, повірте, у п`ятницю в Гамбургу буде зовсім інша гра».

Щодо попередніх планів М.ЛІППІ вивести свою команду на пік форми до середини чемпіонату світу тренер сказав, що йому це вдалося «почасти». «Щоразу травми або дискваліфікація ламають мої плани. Тепер гравцям потрібно проявляти характер і волю до перемоги, що в цій ситуації виконує першорядну роль. І можу з упевненістю сказати: однією з найцінніших якостей цієї команди є те, що всі двадцять гравців, які виходили на поле, довели, що їм можна довіряти. Вони спокійно замінюють один одного, і якість гри від цього не втрачається», відзначив М.ЛІППІ.