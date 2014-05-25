Збірна Росії виграла чемпіонат світу з хокею

У Мінську (Білорусь) завершився фінальний матч чемпіонату світу з хокею, в якому збірна Росії здолала команду Фінляндії з рахунком 5:2.

Фіни зуміли на рівних зіграти з опонентом протягом першої половини гри, а починаючи з середини другого періоду росіяни постійно вели в рахунку.

Росіяни набагато активніше почали матч і на 11-й хвилині Сергій Широков відкрив рахунок. До кінця періоду суперники перехопили ініціативу, але росіяни відмінно захищалися і, здавалося, що період завершиться мінімальною перемогою команди. Але, за 3 секунди до кінця періоду ІІро Пакарінен кистьовим кидком влучив точно в кут воріт - 1:1.

Другий період активніше почали фіни, які частіше перебували в більшості через грубу гру росіян. І на 27-й хвилині Оллі Палолоа вивів "суомі" вперед. Але, за пів-хвилини Олександр Овечкін вийшов один на один з воротарем і кистьовим кидком зрівняв рахунок - 2:2. А на 36-й хвилині Євген Малкін вивів росіян вперед.

У заключній 20-хвилинці росіяни впевнено грали в обороні і скористалася двома помилками суперника в обороні. На 45-й хвилині Даніс Заріпов збільшив перевагу росіян до двох голів, а на 56-й хвилині гол забив Віктор Тихонов - 5:2.

До речі, саме Тихонов став кращим гравцем турніру, набравши за системою "гол+пас" 16 очок.

Таким чином, збірна Росії в п'ятий раз у своїй історії (без урахування досягнень команди СРСР) виграла чемпіонат світу.

Чемпіонат світу з хокею в Мінську проходив з 9 по 25 травня.