Долгополов вийшов у друге коло "Ролан Гаррос"

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Завдяки своєму високому рейтину Долгополов на турнірі посіяний організаторами під 20-м номером і в першому колі зустрічався з гравцем, що знаходяться значно нижче в рейтингу - іспанцем Альбертом Рамосом.

Побоювання фахівців викликало те, що Долгополов тяжіє до гри на швидких кортах з твердим покриттям, у той час як іспанці традиційно сильні на м'якому ґрунті. Саме на грунтових кортах і проходять матчі французького чемпіонату.

Тим не менш, Долгополов показав свій клас, зумівши обіграти суперника у трьох партіях. Проблеми в українця виникли лише в першій партії, яка закінчилася на тай-брейку. Надалі перевага українця була більш ніж впевненою - 7:6, 6:4, 6:1.

Таким чином, Долгополов став першим українцем, який вийшов у друге коло змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше в першому колі турніру програла Юлія Бейгельзімер.

У турнірній сітці також присутні ще чотири представники України.