Долгополов вийшов у друге коло "Ролан Гаррос"
Найкращий український тенісист Олександр Долгополов виграв матч першого кола Відкритого чемпіонату Франції, що проходить на кортах знаменитого паризького стадіону "Ролан Гаррос".
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Завдяки своєму високому рейтину Долгополов на турнірі посіяний організаторами під 20-м номером і в першому колі зустрічався з гравцем, що знаходяться значно нижче в рейтингу - іспанцем Альбертом Рамосом.
Побоювання фахівців викликало те, що Долгополов тяжіє до гри на швидких кортах з твердим покриттям, у той час як іспанці традиційно сильні на м'якому ґрунті. Саме на грунтових кортах і проходять матчі французького чемпіонату.
Тим не менш, Долгополов показав свій клас, зумівши обіграти суперника у трьох партіях. Проблеми в українця виникли лише в першій партії, яка закінчилася на тай-брейку. Надалі перевага українця була більш ніж впевненою - 7:6, 6:4, 6:1.
Таким чином, Долгополов став першим українцем, який вийшов у друге коло змагань.
Як повідомляв УНІАН, раніше в першому колі турніру програла Юлія Бейгельзімер.
У турнірній сітці також присутні ще чотири представники України.