В Зал хокейної слави введені шість осіб

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Биков і Хомутов у 80-х роках минулого століття грали в одній ланці в московському ЦСКА і збірної СРСР, де неодноразово вигравали золоті медалі чемпіонів СРСР, світу та Олімпійських ігор. Тому, цілком логічно, що їх прийняли в Зал слави разом. А третього партнера по ланці - Валерія Каменського, ймовірно, незабаром також візьмуть в почесний список найкращих хокеїстів всіх часів.

Крім радянських легенд, в Зал слави також ввели двох гравців, що знаходяться в числі кращих хокеїстів в історії НХЛ - канадця Стіва Айзермана і шведа Нікласа Лідстрема. Обидва всю свою кар'єру відіграли за «Детройт Ред Уінгз», вигравши декілька разів Кубок Стенлі і безліч індивідуальних призів НХЛ. Однак, внесок Айзермана і Лідстрема в міжнародний хокей теж величезний.

Айзерман двічі виступав на Олімпіадах і допоміг збірній Канади виграти золото в Солт-Лейк-Сіті. А завершивши кар'єру гравця, він двічі керував золотою олімпійською збірною своєї країни в якості генменеджера - у Ванкувері і Сочі.

Лідстрем ще до від'їзду в НХЛ став чемпіоном світу, а в 2006-му році його гол у ворота збірної Фінляндії став «золотим» для Тре Крунур на Олімпіаді.

Особливо зворушливою була церемонія прийняття в Зал видатного білоруського гравця всіх часів - Руслана Салея, загиблого в авіакатастрофі ярославського «Локомотива» три роки тому. Президент ІІХФ Рене Фазель згадав, що в 2002-му році Руслан (у той час - єдиний в збірній гравець НХЛ у складі збірної Білорусі) був одним з кращих гравців знаменитого чвертьфіналу Олімпіади, в якому білоруси зробили суперсенсацию, перемігши шведів.

У Зал слави також був обраний колишній президент «Хокей-Кэнэда» (Федерації хокею Канади) і член Ради ІІХФ Меррэй Костелло, що вніс величезний внесок у розвиток канадського хокею, в тому числі і жіночого, одним з головних подвижників якого він свого часу був.

Церемонія введення в Зал слави світового хокею відбувається раз на рік, у день фінального матчу світової першості.

Увечері 25 травня в матчі за звання кращої команди світу на ЧС-2014, який проходить в Мінську, зійдуться збірні Росії та Фінляндії.