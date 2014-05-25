Ніко Росберг виграв Гран-прі "Формули-1" Монако

Росберг швидше за всіх подолав дистанцію у 78 кіл - 260.52 км.

Другим фінішував другий пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон. Третім став представник «Ред Булла» Даніель Ріккьярдо.

Росберг виграв 2-й етап у сезоні з 6-ти, в той час як на інших чотирьох етапах першість здобув Хемілтон. Незважаючи на це Росберг вийшов на перше місце в загальному заліку, обійшовши Хемілтона на 4 бали - 122 проти 118.