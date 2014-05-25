Українка Бейгельзімер програла у першому ж колі на «Ролан Гаррос»

Матч з іспанкою Карлою Суарес-Наварро завершився перемогою суперниці з рахунком 7:5, 7:5, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українка мала перевагу на початку кожної з партій. У першій вона вела з рахунком 5:3, але потім програла 4 гейми поспіль. У другому сеті перевага Бейгельзімер досягало трьох очок - 4:1, але, в підсумку, вона також програла.

Варто відзначити, що Суарес-Наварро ще до матчу була явним фаворитом, виходячи на корт в ранзі 14-ї сіяної організаторами турніру. До того ж, спортсменка представляє іспанську школу тенісу, яка традиційно славиться гравцями, що демонструють кращі результати на кортах з грунтовим покриттям. Саме на цих кортах проходить французький чемпіонат. Українка ж пробилася в основну сітку змагань через кваліфікаційний турнір, вигравши до цього три матчі попередніх змагань.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу проходить в Парижі з 25 травня по 8 червня. У турнірі беруть участь ще 5 представників України.