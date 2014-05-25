Команда-фіналіст чемпіонату світу з хокею вийде на гру без тренера
Головний тренер збірної Росії з хокею Олег Знарок покараний одноматчевою дискваліфікацією і не зможе керувати командою у фіналі чемпіонату світу в Мінську.
Про це повідомили агентству "Р-Спорт" у прес-службі Федерації хокею Росії.
На офіційному сайті ФХР і сайті чемпіонату світу офіційної інформації про покарання тренера ще немає.
У суботу в півфінальному матчі чемпіонату світу росіяни з рахунком 3:1 обіграли шведів. В останні секунди матчу між Знарком і асистентом головного тренера збірної Швеції Рикардом Гренборгом виникла перепалка, в ході якої Знарок показав опоненту "жест смерті", провівши великим пальцем по своєму горлу. Вчинок тренерів розглядався на засіданні директорату ввечері в суботу, а рішення з цього питання було прийнято вдень у неділю.
Гренборг також покараний одноматчевою дискваліфікацією, він не зможе бути присутнім на матчі своєї команди за бронзові медалі проти збірної Чехії.
Фінал і матч за бронзові медалі Чемпіонату світу з хокею відбудуться сьогодні ввечері.