Команда-фіналіст чемпіонату світу з хокею вийде на гру без тренера

Про це повідомили агентству "Р-Спорт" у прес-службі Федерації хокею Росії.

На офіційному сайті ФХР і сайті чемпіонату світу офіційної інформації про покарання тренера ще немає.

У суботу в півфінальному матчі чемпіонату світу росіяни з рахунком 3:1 обіграли шведів. В останні секунди матчу між Знарком і асистентом головного тренера збірної Швеції Рикардом Гренборгом виникла перепалка, в ході якої Знарок показав опоненту "жест смерті", провівши великим пальцем по своєму горлу. Вчинок тренерів розглядався на засіданні директорату ввечері в суботу, а рішення з цього питання було прийнято вдень у неділю.

Гренборг також покараний одноматчевою дискваліфікацією, він не зможе бути присутнім на матчі своєї команди за бронзові медалі проти збірної Чехії.

Фінал і матч за бронзові медалі Чемпіонату світу з хокею відбудуться сьогодні ввечері.