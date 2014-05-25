Мадридський "Реал" виграв Лігу чемпіонів УЄФА, обігравши у фінальному матчі турніру інший клуб зі столиці Іспанії - "Атлетико" - з рахунком 4:1.

Матч розпочався в спокійному темпі і поки команди входили у гру невеликою перевагою володів "Атлетіко". Саме в цей час команда забила гол. На 36-й хвилині ударом головою відзначився уругвайський легіонер Дієго Годін. До речі, в цьому моменті помилився воротар "Реала" Ікер Касільяс, який далеко вийшов з воріт - 1:0.

Після цього пішла швидкісна рівна гра, в якій перевагу мало вже "Реал". Небезпечні моменти виникали з регулярною періодичністю до кінця гри, а найбільш небезпечними виявилися два удари валлійця Гарета Бейла. Проте, обидва рази м'яч пролетів повз ворота.

Але вже у доданий арбітром час, на 93-й хвилині Серхіо Рамос зрівняв результат - 1:1.

У додатковий час команди продовжили грати активно, але численні обопільні небезпечні моменти в першому таймі не давали результату. А на 110-й хвилині переможний гол забив головний невдаха основного часу гри Гарет Бейл.

А в кінцівці гри "Реал" в буквальному сенсі добив суперника. На 118-й хвилині Марсело забив третій гол у ворота "Атлетико", а на 120-й Кріштіану Роналду - з пенальті - четвертий.

Крім того, матч запам'ятався бійками з участю гравців і тренерів обох команд у кінцівці основного і додаткового часу. Особливо активним в цьому був тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

Таким чином, мадридський "Реал" в 10-й раз у своїй історії виграв Кубок європейських чемпіонів.