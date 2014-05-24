Фінал Ліги чемпіонів Реал - Атлетико: онлайн-відео трансляція

Сьогодні в Лісабоні проходить головний матч року в європейському клубному футболі - фінал Ліги чемпіонів. Вперше за 59-річну історію турніру у вирішальному матчі зійдуться команди з одного міста. Титул розіграють іспанські "Реал" і "Атлетіко" з Мадрида.

У нинішньому сезоні "Атлетіко" вже здійснив прорив, ставши чемпіоном Іспанії. Адже протягом дев'яти попередніх років, починаючи з сезону 2004/05, титул у Прикладі розігрувався виключно між "Реалом" і "Барселоною. Причому команди незмінно займали перше-друге місця в таблиці. А "Атлетіко" в останній раз ставав чемпіоном і зовсім в 1996-му році.

У нинішньому сезоні під керівництвом Дієго Сімеоне команда провела чудовий сезон в національній першості, де в останньому турі домоглася нічиєї у Барселоні, залишивши одвічних суперників "Барселону" і "Реал" ділити друге третє місце в підсумковій таблиці. Вище виявилася "Барселона" за додатковими показниками.

У Лізі чемпіонів "Атлетіко" зайняв перше місце на груповому етапі, дозволивши собі лише 1 нічию при 5 виграних матчах. У суперниках були віденська "Аустрія", португальський "Порту" та російський "Зеніт". А в плей-офф команда по черзі обіграла італійський "Мілан" (1:0 і 4:1), "Барселону" (1:1 та 1:0) і англійський "Челсі" (0:0 і 3:1).

Що стосується "Реала", то команда посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії, але впевнено дійшла до фіналу Ліги чемпіонів. На груповому етапі, як і "Атлетіко", "Реал" виграв 5 матчів за 1 нічиєї в квартеті з італійським "Ювентусом", турецьким "Галатасараєм" і данським "Копенгагеном". У плей-офф ж іспанська команда обіграла три німецьких клубу поспіль - "Шальке" (6:1 і 3:1), "Боруссію" (3:0 і 0:2) і "Баварію" (1:0 і 4:0).

Відзначимо також, що "Реал" у своїй історії 9 разів вигравав Кубок європейських чемпіонів, в той час як "Атлетико" - жодного.

Фахівці обережно ставляться до прогнозування цього матчу, не виділяючи явного фаворита. У свою чергу, аналітики букмекерських контор явну перевагу віддають "Реалу". Перемога цієї команди оцінюється в 1,97 до 1, у той час як нічия - 3,65, а перемога "Атлетіко" - 4,3.

Стали відомі стартові склади команд:

"Реал": 1. Касільяс, 2. Варан, 4. Рамос, 5. Фабіу Коентрау, 15. Карвахаль. 6. Хедіра, 11. Бейл, 19. Модріч, 22. Ді Марія, 7. Роналду, 9. Бензема.

Запасні: 25. Дієго Лопес, 3. Пепе, 12. Марсело, 17. Арбелоа, 23. Іско, 24. Ильярраменди, 21. Мората.

"Атлетіко": 13. Куртуа, 2. Годін. 3. Філіпе Луїс. 20. Хуанфран, 23. Міранда, 5. Тьягу, 6. Коке, 8. Рауль Гарсія, 14. Габі, 9. Вілья, 19. Дієго Коста.

Запасні: 1. Арансубия, 12. Алдервейрелд, 4. Маріо Суарес, 11. Крістіан Родрігес, 24. Соса, 26. Дієго, 7. Адріан Лопес.