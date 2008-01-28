Луческу: звичайно, у фіналі ми гратимемо з «Динамо»

Мірча Луческу і тренерський штаб «гірників» після матчу з ЦСКА поспілкувалися з представниками ЗМІ. Наставник «Шахтаря» традиційно почав з коментаря з приводу гри.

"Треба розуміти, що це була всього лише тренувальна зустріч. Я задоволений діями команди, особливо у першому таймі. За рахунку 3:1 гра, практично завершилась, тому що було зроблено багато замін", - зазначив Луческу - "Ми непогано почали перший тайм, створили достатньо гольових моментів біля воріт суперника. А загалом ми заслужили цю перемогу. Певна річ, для нас важливо зіграти у фіналі Кубка Першого каналу після паузи".

Тренер практично упевнений в тому, що фінал Кубка Першого каналу буде українським: "Звичайно, у фіналі ми гратимемо з «Динамо» (Київ). Ймовірність зі сфери фантастики, щоб «Црвена Звезда» обіграла «Спартак» з таким рахунком! Що стосується нашої гри, то не думайте, що ми щось нове придумали в період підготовки. «Шахтар» грає так само, як і минулого року. У офіційних матчах всі зациклені на потрібному результаті, а в товариських зустрічах гравці, особливо молоді, діють більш розкріпачено".

Прес-служба ФК "Шахтар"